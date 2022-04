La Gazzetta dello Sport apre così la prima pagina in edicola domani: “Milan interrotto. Contro un bel Toro altro 0-0 per il Diavolo: Inzaghi gode. Mal di gol rossonero.. premer ferma anche Giroud: il vantaggio sui nerazzurri (con una gara in meno) è di due punti”. In basso spazio al Napoli: “Crollo Napoli. Maradona stregato: è terzo. Fiorentina bella e spietata”.