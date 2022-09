Il Corriere dello Sport in edicola domani dedica la prima pagina a Milan e Napoli: “Due diavoli. Leao e Kvara fenomenali: trascinano il Milan e il Napoli in vetta. Il portoghese rovescia l’Inter (3-2), il georgiano stende la Lazio (1-2)”. Nello specifico sul derby: “Brozovic illude Inzaghi, poi Rafael si trasforma: realizza l’1-1, firma l’assist per Giroud e timbra il gol del 3-1. Inutile il lampo di Dzeko”.