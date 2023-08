Pagelle senza nemmeno un'insufficienza su Tuttosport per i nerazzurri protagonisti in Cagliari-Inter. Subito un 7 per Sommer, "una mezza sbavatura sul tempo d'uscita, al 20', poi tiene sul il morale della truppa nel finale. Salva alla grande su Azzi". Due 6,5 in difesa a Darmian e De Vrij e un 6 a Bastoni, poi un altro 7 a Dumfries, che "segna e crea grande scompiglio, bravissimo nel capire quando e dove prendersi licenze offensive". Gara tranquilla per i tre nel cuore del centrocampo, 6,5 per Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, poi un nuovo 7 per Dimarco: "Più spazio del dovuto. E infatti innesca parecchie azioni".

In attacco 6,5 a Thuram (fa segnare in quantità) e 7,5 a Martinez: "Agganci di classe, inserimenti con tempismo. Un palo, un gol mezzo mangiucchiato. Dai e ridai, la rete arriva". Tra i subentrati 6 a Cuadrado e Carlos Augusto, sv a Sensi e Arnautovic. Un bel 7 per Inzaghi: "C'è da lavorare sulla tenuta, ché nel finale è venuta meno. Però anche saper soffrire, serve".

Sufficiente la prova di Fabbri ("La decisione sul non rigore su Luvumbo ci sta"), nel Cagliari tante insufficienze e un 6,5 a Luvumbo.