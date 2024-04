Le pagelle di Tuttosport riconoscono la superiorità dell'Inter nel derby di Milano. Voto 7 a Sommer, Pavard e Acerbi, l'unico a prendere un voto un po' più basso in difesa è Bastoni con il suo 6, "frenato" da Loftus-Cheek.

Sufficienza anche per Darmian, che bada a tenere la posizione (5 a Dumfries che abbocca alla provocazione di Theo). Un po' bassi i due 6,5 a Barella e Calhanoglu e il 6 a Mkhitaryan, mentre Dimarco si erge fino al 7: una spina nel fianco della difesa rossonera.

In avanti 5,5 a Lautaro Martinez e 7,5 a Thuram, autore di un "one man show" che manda a fondo il Milan. Pagella da 7 per Inzaghi: ennesima vittoria nel derby e scudetto meritatissimo.

Tanti 5 e 5,5 nel Milan, più un 4,5 a Theo Hernandez.