Le pagelle del Corriere dello Sport premiano la grande partita dell'Inter in casa del Lecce. Voto 7 a Inzaghi, che supera un'altra tappa verso lo scudetto con sette giocatori nuovi e una difesa inedita. In difesa 6 per Audero tra i pali, 6,5 per Bisseck ("non elegantissimo, ma intraprendente"), un 6 forse striminzito per Carlos Augusto e il 7 di De Vrij.

In mediana sufficiente Dumfries, "non lo stantuffo dei tempi belli", e Mkhitaryan. Meglio fanno Asllani (6,5) e ancor più Frattesi, "centrocampista strepitoso, ancorché precario" che merita un 7. Voto 6,5 per Dimarco.

Davanti 6,5 per Sanchez e 7,5 per Lautaro, "il predatore più feroce del campionato". Dalla panchina sufficienze per Barella, Klaassen e Arnautovic, sv per Buchanan e Akinsanmiro.