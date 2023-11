La Repubblica torna oggi sul "caso" Thomas Zilliacus, l'uomo d'affare finlandese che da mesi parla di voler acquistare l'Inter. "Un bluff o fa sul serio?" ci si chiede sul quotidiano, evidenziando i modi inusuali, la continua presenza sui social, fino al comunicato di ieri in cui annuncia di aver raccolto 2,5 miliardi di dollari dagli investitori a lui vicini. Senza però specificare da dove provengano i fondi.

L'offerta, assicura Zilliacus, arriverà entro fine della prossima settimana. Nelle dichiarazioni di ieri sera a TvPlay ha addirittura parlato di obiettivi come Mbappé o Haaland, ma sono propositi che stridono alle orecchie di tifosi già illusi in passato da improbabili trattative per Modric o Messi.