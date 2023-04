Secondo quasi tutti i quotidiani oggi in edicola, l'Inter non presenterà ricorso contro le squalifiche di Lukaku e Handanovic. Ha una settimana per farlo, come racconta La Repubblica. "Anche se è improbabile che accadrà, il club nerazzurro potrebbe decidere di impugnare la sola decisione riguardante l’attaccante belga allo scopo di affermare un principio: il giocatore che reagisce a insulti razzisti è la vittima, non il colpevole - riporta il quotidiano -.