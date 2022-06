Dopo la scadenza del termine per presentare i documenti legati all'indice di liquidità, parametro necessario per potersi iscrivere ai campionati, secondo quanto riportato da La Repubblica sono tre i club di A che non la rispetterebbero al momento e che non potrebbero dunque iscriversi senza la possibilità di mettersi in regola fino al 22 giugno.

La prima è la Lazio, l'ultima squadra a presentare il documento: la squadra di Lotito però potrebbe presto mettersi in regola con le cessioni di Vavro o Escalante. Le altre due società sono Lecce e Spezia.