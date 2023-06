Nella panoramica di mercato de La Repubblica c'è spazio anche per l'Inter, in primis per la trattativa tra Marcelo Brozovic e l'Al-Nassr. "Gli arabi - si legge - offrono al giocatore 20 milioni a stagione, ma lui ne vorrebbe 30. Più che l’ingordigia, a muoverlo è la speranza di un rilancio del Barcellona. Se si farà l’affare coi sauditi, l’Inter dovrebbe incassarne 23, che girerebbe al Sassuolo per la mezzala con l’aggiunta del 22enne Mulattieri.

E sembra sempre più realistica la prospettiva di sacrificare Onana per tenere Lukaku. Per il resto i nerazzurri sono in cerca di colpi low cost, come il difensore Bisseck la cui clausola (dall’Aarhus) è a 7 milioni. Thuram, ormai ex Mönchengladbach, è stato scelto come successore di Dzeko a parametro zero".