Giornata importante quella di oggi riguardo al tema dei diritti tv. Come spiega La Repubblica, infatti, è in programma a Milano l'incontro tra la commissione istituita dai club di Serie A, formata da Lotito, De Laurentiis, Percassi, Cappellini (legale dell'Inter) e Campoccia, e i rappresentanti delle tv interessate ad acquistare i diritti televisivi dal 2024 al 2029. Per i club non si può scendere sotto quota 900 milioni di euro, ma le offerte arrivano a una media al massimo di 880 milioni l'anno tra Dazn e Sky.

A quanto sembra dalle tv non ci saranno rilanci e se davvero sarà così, la Lega andrà avanti con il progetto avanzato della propria tv. "La Lega - si legge - ha già sviluppato un progetto avanzato con l'advisor Lazard, che permetterebbe di arrivare a produrre utili in tre anni (finanziandosi nel periodo aprendo una linea di credito con fondi o banche d'affari: le offerte sono già state ricevute). Un progetto che permetterebbe abbonamenti su misura del tifoso: abbonamenti esclusivi alla propria squadra o al posticipo. E una formula "ricaricabile": si spende a seconda di quante partite si guardano e se si arriva al prezzo dell'abbonamento mensile non si paga più".