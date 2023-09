Una ricerca de La Repubblica evidenzia la crescita del costo medio di un abbonamento per i tifosi di calcio. Un avanzamento del 25%, non pochissimo. "Il Napoli campione in carica ha ritoccato i prezzi al rialzo - si legge -; lo stesso hanno fatto Milan e Inter, così come la Lazio, l’Atalanta e la Fiorentina. La Roma ha mantenuto i prezzi di un anno fa, una politica seguita anche da Verona, Lecce, Monza e Torino.

I rincari applicati da Cagliari, Frosinone e Genoa meritano una spiegazione a parte: che i club neopromossi dalla B adeguino le tariffe alla Serie A rientra nella normalità. Per i tifosi rossoneri che acquistano nella fase di vendita libera infatti, così come per quelli interisti, è molto difficile trovare posto in un settore economico perché sold-out già in fase di prelazione. Il club nerazzurro, comunque, ha alzato il prezzo del terzo anello verde del 13%, da 190 a 215 euro: poteva andare peggio".