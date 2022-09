Dopo il problema muscolare accusato nell'ultima settimana, Paulo Dybala sarà regolarmente in campo mercoledì notte a New York nell'amichevole che l'Argentina giocherà contro la Giamaica. José Mourinho seguirà con molta attenzione la prestazione della Joya con un minimo di apprensione in vista di Inter-Roma in programma al rientro dalla sosta. "Dybala in campo negli USA, Mou preoccupato per l'Inter", scrive oggi Il Messaggero senza mezzi termini.