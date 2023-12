Alta tensione da Matias Vecino e la Lazio. Dopo un acceso diverbio avvenuto ieri, l'uruguaiano non è stato convocato per il match di oggi di coppa e le strade dell'ex Inter e del club biancoceleste potrebbero separarsi già a gennaio.

Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, Vecino avrebbe avuto da ridire con Sarri e il suo staff non solo per il poco impiego col Cagliari, ma anche per la sua gestione in generale. Ne sarebbe nata una discussione andata ben oltre il normale scambio di vedute, tant'è che poi l'uruguaiano si è allenato in solitaria e non è stato convocato per "motivi disciplinari". Tutto finito?