La vittoria dell'Inter a Bergamo, in rimonta a spese dell'Atalanta, ha permesso a Simone Inzaghi di diventare l'unico allenatore negli ultimi 35 anni a toccare quota 250 panchine di Serie A vincendo 143 volte. "Ma quel che mi preme è portare trofei ai miei club", ha sottolineato a margine della partita l'ex Lazio. Che, secondo la Gazzetta dello Sport, ha fatto svoltare la Beneamata in tre mosse: in primo luogo limitando il turnover, sistematico nella prima parte di stagione quando i risultati erano altalenanti. In questo modo Dumfries e Dimarco sono rimasti i padroni delle fasce, il centrocampo ha trovato un equilibrio con Calhanoglu in mezzo, infine la porta ha trovato in Onana il suo guardiano titolare, "una decisione ha rasserenato lo spogliatoio", si legge sulla rosea.