È finito 10-0 il test di ieri ad Appiano Gentile tra l'Inter e l'FC Milanese, con i gol di Lukaku, Lautaro (due), Correa, Asllani, Fontanarosa, Sangalli, Pinamonti, Lazaro e Curatolo. "Con Skriniar atteso oggi e gli altri nazionali mercoledì, quella di ieri è stata l’occasione per vedere all’opera alcune facce nuove - racconta la Gazzetta dello Sport -. Nel 3-4-1-2, con Correa trequartista, davanti ad Handanovic hanno iniziato Darmian, D’Ambrosio e Fontanarosa. Bellanova, appena arrivato dal Cagliari, e Gosens si sono mossi sugli esterni, mentre al centro Asllani ha fatto le prove da vice Brozovic affiancando Agoume. Non ha invece preso parte al test Mkhitaryan, che lavora in gruppo ma sarà gestito per qualche giorno dopo il fastidio muscolare accusato nella finale di Conference League con la Roma. Chi è in ritiro da martedì scorso oggi avrà il pomeriggio libero, mentre per Correa, Lautaro, Lukaku, lo stesso Skriniar e Gagliardini (che sta seguendo un lavoro personalizzato) è prevista la consueta doppia seduta".