Secondo la Gazzetta dello Sport, Henrikh Mkhitaryan potrebbe essere la sorpresa del derby di Supercoppa italiana. Non tanto a livello di formazione, l'impiego dell'armeno viste le condizioni di Brozovic appare scontato, quanto per la duttilità di giocatore che sa fare bene entrambe le fasi. L'ex Roma, si sottolinea sulla rosea, con Calhanoglu ha formato una coppia di centrocampo che sta facendo le fortune della squadra: in mezzo al campo - si legge - Miki abbina esperienza, qualità e quantità.