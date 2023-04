Il buon esito del ricorso presentato dall'Inter contro la squalifica di Romelu Lukaku, per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juve del 26 aprile, si aggrappa a un precedente: quello che vide la Corte d'Appello togliere la sanzione a Sulley Muntari, dopo che questi fu espulso da un Cagliari Pescara per aver lasciato volontariamente il campo, da ammonito, per gli insulti razzisti ricevuti da alcuni spettatori.