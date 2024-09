Sotto accusa, come a Monza, finiscono ancora le sostituzioni di Simone Inzaghi. Nel consueto pagellone della giornata di campionato, la Gazzetta dello Sport dà 5 al tecnico nerazzurro.

Ma attenzione: qui non si parla di turnover, ma di mosse all'interno dei 90 minuti del derby. "A Monza, Simone Inzaghi aveva impilato attaccanti, per raffazzonare una vittoria negli ultimi minuti, e si era ritrovato a pareggiare per grazia ricevuta una gara che aveva rischiato di perdere. Nel derby, ha smontato il centrocampo pezzo su pezzo, minuto dopo minuto, e ha acceso il semaforo verde al Milan, laddove sarebbe stato meglio cambiare una punta, inserire Taremi per lo stanco Lautaro. Tra Monza e derby, lo 0-0 di Manchester a casa City, festeggiato come se fosse stato un grande successo", si legge.