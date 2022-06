Come spiega la Gazzetta dello Sport, l’Inter prova ad alzare la qualità collettiva e non si limiterà in tal senso all'arrivo di Dybala. Piedi buoni per Inzaghi, insomma.

A tal proposito, sempre più vicino appare l'arrivo di Henrikh Mkhitaryan a parametro zero. "Non spaventano le voci di nuovi rialzi romanisti (fino a 4 milioni bonus compresi) sul rinnovo di Mkhitaryan: i nerazzurri sono convinti che l’armeno conserverà la parola data. E che la prossima stagione possa duettare con Dybala", sottolinea la rosea.