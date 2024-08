Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, c'è un giocatore che non prende quasi mai le copertine, ma che è stato tra i segreti dello scudetto: l'infinito Mkhitaryan, centrocampista totale che con l'età ha migliorato carattere e senso tattico senza perdere in tecnica.

Come spiega la rosea, Miki fa tutto: la mezzala, il trequartista, anche il mediano. "E Inzaghi ha in mente, se servirà, di impiegarlo anche da seconda punta (con Zielinski in mezzo)".