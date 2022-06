Guai a chiamarlo riserva. L'Inter ha puntato forte su Henrikh Mkhitaryan e va considerato un titolare a tutti gli effetti. Come spiega la Gazzetta dello Sport, con l'uscita dei due cileni Sanchez e Vidal, l'armeno diventerà quello in rosa con la bacheca più ampia (22 trofei) e questo significa che il fattore esperienza avrà un suo peso nelle scelte. Per Inzaghi nessun problema: Mkhitaryan si giocherà una maglia con Hakan Calhanoglu, considerando che i due lo scorso anno hanno giocato di fatto gli stessi minuti. Giocare meno per giocare tutti e meglio: questa la ricetta in quella zona del campo nella quale l'anno scorso qualcosa è mancato a livello di alternative.