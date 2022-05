La missione dell'Inter di oggi è chiara: battere l'Empoli e mettere pressione al Milan che giocherà a Verona domenica sera. E la Gazzetta dello Sport sottolinea alcuni precedenti beneauguranti proprio in tal senso. "Solo prendendo in esame il girone di ritorno, ben quattro volte è accaduto che il Milan frenasse dopo un successo o comunque un risultato positivo dei nerazzurri: alla 22a e alla 23a giornata, con la sconfitta sorprendente dei rossoneri in casa contro lo Spezia e il successivo pari sempre a San Siro contro la Juventus, poi alla 31a e alla 32a, con i pareggi di Leao e compagni contro Bologna e Torino, entrambe senza trovare il gol. La missione allora è questa. È mettersi in una posizione privilegiata e di attesa, con l’obiettivo di inquinare le certezze altrui. Inzaghi ha parlato alla squadra in settimana. Ha ribadito lo stesso concetto post Bologna: nessun rimpianto, vinciamole tutte, non facciamo altri regali".