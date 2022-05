"Dybala non è solo un’occasione ghiotta che regala il mercato dei parametri zero, ma è una precisa, meditata scelta tecnica per un’Inter in evoluzione". Questo il commento della Gazzetta dello Sport al più che possibile matrimonio tra i nerazzurri e l'attaccante argentino, che può rappresentare proprio ciò che è mancato in questa stagione all'attacco, ovvero guizzo, colpo di genio, imprevedibilità. Dybala, insomma, perfetto per caratteristiche tecniche e mentali. E si incastrerebbe alla perfezione nei meccanismi tattici dell'allenatore piacentino. "Dybala pensa sempre da 10: sa imbucare per la prima punta e sa mettersi in proprio con il tiro mancino. Tra l’altro, è la storia del tecnico nerazzurro a indicare la via per Paulo: le squadre di Inzaghi hanno spesso giocato con un numero 9 più o meno tradizionale e un giocatore di qualità a supporto. Nella Lazio quella casella è stata occupata prima da Keita, poi da Correa. Nell’Inter, oltre al Tucu, c’è pure Sanchez, ma nessuno dei due finora ha garantito la continuità che servirebbe a una squadra di vertice. Il sogno, neanche tanto nascosto, del duo Marotta-Ausilio è costruire così un attacco tutto argentino, un incrocio di potenza e tecnica sullo stretto: Lautaro più Dybala, Toro più Joya". Mercato permettendo.