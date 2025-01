Tre punti per mandare un messaggio forte e chiaro al Napoli e cancellare il tabù Bologna, una parola che se legata a "recupero" rimanda a fantasmi del passato nemmeno troppo lontani.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, l'Inter è a 4 lunghezze da Conte, ma ha 2 gare in meno: quella di stasera e quella di Firenze (manca ancora la data, dipenderà dalle coppe). Intanto, dopo aver cancellato il derby di Supercoppa con il successo di Venezia, Inzaghi intende chiudere anche il conto con l'asterisco. Per farlo, il tecnico nerazzurro si affiderà nuovamente al centrocampo visto al Penzo: Asllani in regia e Barella-Zielinksi mezzali. Importanti i rientri dal 1' di Dimarco e Thuram. In difesa torna a disposizione Acerbi dopo due mesi e Pavard ha qualche chance di insidiare Darmian per una maglia da titolare.