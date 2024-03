Tornato a casa dopo aver rotto il lungo digiuno con l'Argentina, Lautaro Martinez è pronto ora a riprendersi l'Inter a partire dal Monday Night contro l'Empoli a San Siro. Un gol del Toro in nerazzurro manca dal 28 febbraio, ovvero dal poker in casa contro l'Atalanta.

Dopo la rete alla Dea, l'argentino non è riuscito a pungere contro il Genoa, il Bologna (dove è rimasto in panchina per tutta la gara), l'Atletico Madrid e il Napoli. Il ricordo più pesante è ovviamente il rigore sbagliato in Champions. "Lautaro ha taciuto a caldo e pure nei giorni dopo, segno della profondità della ferita che aveva bisogno di tempo per cicatrizzarsi - scrive La Gazzetta dello Sport -. Prima di rovesciare la rabbia sul campionato, Lautaro è comunque tornato a segnare con la nazionale". E adesso vuole rifarlo anche con l'Inter: come ricorda la rosea, infatti, quest'anno non gli era mai successo di non metterla dentro per tre partite di fila tra coppe e campionato. E poi c'è il rinnovo: l'accordo da 9 milioni fino al 2029 è vicino, ma ha ancora bisogno dell'approvazione definitiva dalla Cina.

