Dopo lo stop forzato per Covid, Lautaro Martinez è pronto a ripartire per riprendersi l'Inter e rincorrere lo scudetto. Una pausa che forse potrà fare bene all'argentino, reduce da un periodo difficile nonostante la tripletta alla Salernitana e al golazo al Liverpool. Peraltro, in casa Juve per lui sono sempre stati dolori: solo ko in campionato e un pari inutile in Coppa Italia.

"Sarà fondamentale ritrovare continuità di prestazione e mettere fine alla lunga altalena che ha visto Lautaro protagonista di una stagione sulle montagne russe: all’avvio straordinario in campionato ha fatto da contraltare un girone di Champions senza acuti, mentre il rigore realizzato contro la Juve in Supercoppa ha contribuito alla vittoria finale, ma è stata l’unica gioia dei primi due mesi del 2022 - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Adesso il Toro vuole un’altra notte in stile Anfield, come del resto sogna tutto il mondo Inter. A Liverpool è arrivata l’unica vittoria esterna di questo nuovo anno complicato, proprio grazie a una prodezza di Lautaro. In gioco ci saranno tanti obiettivi: dalla prima rete a Torino alla prima vittoria in casa della Juve, per avvicinarsi sempre di più al record di gol in una stagione (21, ora è a 16) e rilanciare l’Inter nella corsa scudetto".