La Juventus pensa a Cesare Casadei, ex canterano nerazzurro e oggi al Chelsea dopo l'affare dell'estate scorsa. "L’idea Casadei è nata nei giorni scorsi durante il viaggio londinese di Manna. Il diesse bianconero ha dialogato con i blues per capire le loro intenzioni su Dusan Vlahovic, centravanti che fa gola a molti club, e ne ha approfittato per prendere informazioni sulla mezzala classe 2003 - racconta la Gazzetta dello Sport -. Il Chelsea potrebbe mandarlo a fare esperienza altrove anche nel 2023-24, magari testandolo in un campionato di livello più alto: lo shopping sfrenato delle ultime sessioni ha creato problemi di sovraffollamento in rosa e così il talento italiano rischia di trovarsi ancora chiuso.

Perciò la Juventus ha presentato la sua candidatura, indipendentemente dall’affare Vlahovic. Nel caso in cui si aprisse una trattativa per il serbo, la Signora preferirebbe l’inserimento di Casadei piuttosto che di altri profili proposti dagli inglesi (Pulisic, Loftus-Cheek e Chalobah). L’interesse per l’ex Inter però è forte e i bianconeri proveranno a prenderlo pure scollegato da DV9".