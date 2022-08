Inzaghi si gode la Lu-La ritrovata. "L’Inter sta riscoprendo quella verticalità e quella profondità che se ne erano andate via con Lukaku e sono tornate d’incanto insieme al belga - conferma la Gazzetta dello Sport -. Il gol con cui Lautaro Martinez ha sbloccato la gara con lo Spezia è emblematico. L’Inter, quindi, adesso dispone di un’altra strada per arrivare al tiro, preziosa soprattutto quando le difese cominceranno a chiudersi e magari non si riuscirà a giocare particolarmente bene".