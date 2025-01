La Gazzetta dello Sport lo chiama "effetto rimbalzo", ossia la capacità di reagire ai passi falsi.

Come sottolinea la rosea, insomma, l'Inter di Inzaghi ha sempre dato un segnale forte immediatamente dopo un ko bruciante. Pochi, a dire il vero: quello col Milan in Supercoppa è appena il settimo scivolone dalla finale di Istanbul del 2023. Nelle sei precedenti occasioni, per cinque volte i nerazzurri hanno vinto la partita successiva a una disfatta. L’unica eccezione è stata nella scorsa stagione, quando dopo l’eliminazione in Champions a Madrid arrivò il pareggio in campionato a San Siro con il Napoli.