Il caso Skriniar , sempre più lontano da Milano, è ormai diventato il tormentone di casa Inter, e tra i corridoi di Viale della Liberazione il pensiero è uno e uno soltanto: è solo questione di tempo, ma la sua partenza è praticamente scritta. Trattenerlo ad Appiano per altri sei mesi può essere un grande rischio, lo sanno bene i dirigenti, specie se come di recente "la sua testa è già sotto l’Arco di Trionfo" si legge sulla Gazzetta dello Sport che lo sottolinea a grandi lettere: lo slovacco " prenderà certamente casa a Parigi, bisogna solo decidere se accadrà adesso o a inizio luglio. L’Inter sceglierebbe volentieri l’opzione A e continua a spingere perché questo accada", ma serve il passo dei francesi, passo che ancora non è stato compiuto.

L'offerta di 10 milioni che i transalpini avrebbero intenzione di investire sono considerati pochissimi e Marotta and Co auspicano in un raddoppio della vociferata cifra; in quel caso "Milan potrebbe viaggiare verso Parigi entro la fine di gennaio, fine della telenovela con buona pace di tutti".