L'Arabia Saudita tornerà alla carica la prossima estate. Secondo La Gazzetta dello Sport non ci saranno solo Immobile o Lukaku nel mirino della Saudi Pro League, ma anche due giocatori oggi all'Inter, in scadenza di contratto.

Si tratta di Alexis Sanchez e di Cuadrado, il cui contratto scadrà alla fine della stagione in corso. Sulla stessa falsariga il possibile futuro di Smalling o Nandez, ma anche Kjaer.