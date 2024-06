Ansia Barella. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, è in dubbio la presenza del centrocampista interista per il match d'esordio dell'Italia contro l'Albania in programma sabato 15.

Il problema riguarda il retto femorale destro: si parla di affaticamento, nemmeno recente e da non sottovalutare. Da scartare la sua presenza nell'amichevole con la Bosnia, la speranza di Spalletti è quella di riaverlo per l'esordio a Euro 2024.

Secondo la rosea, tutto nasce dalla vittoria anticipata dello scudetto, con i nerazzurri che fatalmente hanno abbassato i ritmi sia in partita che in allenamento. Barella s'è allenato quattro giorni a Coverciano, svolgendo inevitabilmente un lavoro più pesante che negli ultimi tempi. Negli allenamenti è stato sempre presente, spesso schierato accanto a Fagioli nella mediana a due.