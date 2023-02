È Sesto San Giovanni, e in particolare l'ex area Falck, l'alternativa principale a San Siro per lo stadio del Milan. Più del Milan che dell'Inter, secondo la Gazzetta dello Sport. "Se il Milan decidesse tra marzo e aprile, per noi sarebbe perfetto. Dobbiamo uscire a breve con il bando delle opere pubbliche a scomputo oneri sulle aree Falck e sì, possiamo aspettare il Milan. Se loro scegliessero Sesto, noi usciremmo a ruota. Se si aspettasse, la situazione si complicherebbe - ammette Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto -. Il modello a due squadre a livello internazionale non regge.