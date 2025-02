Tutti e quattro insieme per provare la rimonta disperata, ma nemmeno un tiro in porta. Questo il dato portato alla luce dalla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda l'attacco dell'Inter, che ieri ha chiuso il match di Firenze con in campo contemporaneamente Thuram, Lautaro, Arnautovic e Taremi. Niente. Serataccia.

Davanti a De Gea solo un’occasione sciupata goffamente dall’austriaco, che in area sembra muoversi come un elefante in una cristalleria, sottolinea il quotidiano. Solo tanta confusione, insomma. Ma è un problema noto: dietro alla Thu-La c'è il vuoto. Per tornare a una partita di campionato con l’Inter che non trova la via della rete in A, bisogna risalire alla coda della precedente annata stellata: era il 4 maggio 2024, 0-1 a Sassuolo in una gara che aveva tutta l’aria di una scampagnata di fine corso.

Taremi non ha avuto neanche il tempo di capire in che stadio si trovasse e Inzaghi ha poi fatto notare come l’iraniano conviva con un problemino fisico da dopo Lecce. Arnautovic, invece, scalpita, chiede spazio, fa di tutto per restare all’Inter, eppure ha trovato il modo di rendere insufficiente anche la sua gara: colpa di quel gol strozzato a pochi passi dalla porta dopo l’assistenza di Lautaro. Per cui, ok la serata storta del capitano e del francese, ma dietro di loro servirebbe qualcosa di più...