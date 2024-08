Intreccio di mercato tra Juve e Fiorentina. Al centro tre attaccanti: Nico Gonzalez, Chiesa e, soprattutto, Gudmundsson. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'offensiva portata dai viola per l'islandese del Genoa (che tanto piace anche all'Inter) può essere un assist ai bianconeri in chiave Gonzalez, l'uomo individuato da Thiago Motta per sostituire Chiesa, ormai anche pubblicamente scaricato dopo le parole di ieri nel post-match con il Brest.

Anche perché, nel frattempo, proprio la Fiorentina avrebbe aperto alla possibilità di inserire McKennie come contropartita tecnica nell'affare che porterebbe l'argentino a Torino.

Una sorta di domino, anche a causa della pista Adeyemi sfumata per la Juve considerando le alte richieste del Dortmund. La Fiorentina ha l'offerta pronta per il Genoa: 25 milioni di euro totali suddivisi tra 5 milioni di euro di prestito oneroso e un successivo diritto di riscatto a 20 milioni che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi.

Da definire, invece, il futuro di Chiesa: secondo la rosea, i buoni rapporti tra l'agente Ramadani e Giuntoli non porteranno a un addio a parametro zero il prossimo anno (si parla di Marotta in agguato), ma finora di offerte concrete neppure l'ombra.