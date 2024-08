A Matteo Darmian il gol mancava dallo scorso 17 marzo, nell'1-1 casalingo contro il Napoli. Come scrive stamane la Gazzetta dello Sport, quello di ieri è stato il gol più veloce realizzato dall'ex Torino in Serie A: esultanza dopo appena 4 minuti e 46 secondi.

Non solo: l'1-0 di ieri sera è il secondo gol di testa segnato in A da Darmian; il primo risaliva al 15 maggio 2022 contro il Cagliari (vittoria esterna dell’Inter per 3-1).