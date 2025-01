La notizia è il recupero di Darmian. Come conferma la Gazzetta dello Sport, ieri a Riad il difensore nerazzurro ha dapprima pedalato sulla cyclette per poi prendere parte al torello con il resto del gruppo.

Si va verso la conferma in toto dell'undici visto dall'inizio a Cagliari, quindi con l'ormai solita difesa Bisseck-De Vrij-Bastoni - considerando le assenze di Acerbi e Pavard - e Thuram-Lautaro di punta. A destra Dumfries è in vantaggio proprio su Darmian, mentre a sinistra certa una maglia per Dimarco.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.