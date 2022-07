Ma come e quando è maturata nella testa di Gleison Bremer l’idea di poter andare alla Juve e smarcarsi dall'accordo con l'Inter? Se lo domanda la Gazzetta dello Sport che poi prova a dare anche una risposta, ricordando come l'ormai ex centrale del Torino avesse da tempo un accordo con Marotta a 3 milioni a stagione fino al 2027. "Pensare però che il cambio di rotta sia nato solo per una questione di soldi, dato che guadagnerà molto di più in bianconero, sarebbe limitante - si legge sulla rosea -. Perché il brasiliano ha aspettato i nerazzurri a lungo, credendo di iniziare la stagione già nel nuovo club. L’Inter però non ha mai chiuso con il Toro, deludendo il giocatore e quando, tra giovedì e venerdì della scorsa settimana, è comparsa all’orizzonte la Juve, i dubbi sono aumentati. Nei giorni seguenti, Bremer ha osservato da lontano, mentre era in Austria con il Toro, la trattativa tra i club e i suoi agenti, giungendo alla decisione finale".