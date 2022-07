Kristjan Asllani è l'uomo del momento in casa Inter. Il giocatore che ha stregato i tifosi (sui social, come scrive Gazzetta, spopola l’#asslanismo) e anche i compagni. "Il piccolo Asslani è diventato il pupillo dello spogliatoio - riporta la rosea -. Big Rom lo considera un figlio e per scherzo si fa appunto chiamare papà. Brozo e Barella, che pure dovrebbero iniziare a temere per il posto, scherzano con lui a ripetizione e non è da escludere che presto il croato lo inserisca nella propria collezione di gag social «Dove sei Bare?». Ad Appiano tutti gli vogliono già bene anche per la dedizione e la fede comprovata. A fronte di tanti colleghi che si professano tifosi da sempre della squadra per cui hanno appena firmato, Asslani davvero ha sempre visto solo il nerazzurro. Il classico acquisto che provoca poco fumo ma poi rivela un arrosto che fa la differenza".