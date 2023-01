Ad occuparsi del recupero del crociato non è solo lo staff interista, "ma pure il preparatore di fiducia: si chiama Andreja Milutinovic, l’uomo che da tempo in privato maneggia i suoi muscoli" si legge sulla Gazzetta dello Sport che fa luce su un aspetto in ombra del sopraccitato 'guru' serbo - come viene definito. "Milutinovic sarebbe infatti da qualche mese il cosiddetto 'head of performance' del Milan, anche se nessun annuncio ufficiale è mai stato fatto e non c’è traccia nell’organigramma del Milan" svela la Rosea che lancia un leggera provocazione. "Il croato ha ovviamente fiducia totale nei consigli del 'Messi dei muscoli'" e i consigli dell’amico hanno avuto discreto peso: "Una certa prudenza del croato nel recupero dal fastidio al polpaccio non è certo casuale. Probabilmente, se fosse dipeso solo dall’Inter, Brozo sarebbe già rientrato in gruppo e avrebbe potuto iniziare il countdown per il rientro in campo". Il che però non significa un bel nulla considerato che Milutinovic "nonostante il lavoro fisso al Milan, le sue consulenze private continuano ad ampio raggio" precisa la Gazza stessa che ricorda anche quando "Andreja ha collaborato per un breve periodo nel 2015 con Mancini, allora tecnico proprio dell’Inter".