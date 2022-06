Restano due mesi per portare a termine il dibattito pubblico (primi incontri a settembre, a fine ottobre la chiusura) sul nuovo stadio di Milan e Inter a S an Siro . Lo ricorda il Corriere della Sera, assicurando tra le sue pagine che dopo mesi di polemiche sul mancato rispetto dei tempi, i due club e il Comune di Milano sono pronti ad una sorta di tregua. "Il clima è positivo" il virgolettato riportato dal quotidiano e attribuito al presidente dei rossoneri, Paolo Scaroni e l’ad dei nerazzurri, Alessandro Antonello , intercettati dopo il vertice a Palazzo Marino con il sindaco Beppe Sala .

"Non è una procedura accelerata - ha aggiunto il numero uno del Diavolo - ma una procedura che non vuole perdere tempo. Tutto secondo le regole. Certo, resta in piedi l’ipotesi Sesto perché come ho detto più volte per noi il tempo è fondamentale. Il primo che ci dà la possibilità di procedere, noi procediamo". Lo sottolinea anche una nota del Milan: "Se quello di oggi rappresenta un passo avanti, non è risolutivo".

"Il clima in questo momento è collaborativo - le parole di Antonello - però i tempi rimangono l’elemento chiave per la definizione progettuale. L’obiettivo principale è San Siro, però i tempi saranno essenziali per fare tutte le valutazioni necessarie".