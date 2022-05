Non è successo così spesso che all'ultima giornata si decidesse ancora un campionato e ancora meno è accaduto che lo vincesse chi era secondo a 90' dalla fine. "Se le vittorie di chi sta dietro all’ultima giornata sono scolpite nella memoria collettiva, c’è un motivo preciso: sono rarissime - riporta il Corriere della Sera -. Nelle diciotto volate all’ultimo metro che si sono verificate nel dopoguerra, per quattordici volte ha trionfato chi partiva avvantaggiato. Il Milan ci è riuscito nel 1988 con Sacchi sul Napoli e nel 1999, con la vittoria di Perugia, Zaccheroni in panchina e Bierhoff decisivo per tenere dietro la Lazio".