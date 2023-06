"Una beffa clamorosa, in coda a una serie di dispetti, manovre di disturbo, sorpassi e controsorpassi fra i due club". Il Corriere della Sera definisce così lo scippo al Milan da parte dell'Inter per Marcus Thuram, che dopo la lunga corte rossonera ha accettato il progetto presentatogli da Marotta e Ausilio dopo aver scartato le opzioni PSG e Lipsia.

Come riporta il giornale generalista, "gli uomini mercato del Milan, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, erano pronti ad accogliere il giocatore, blandito da Giroud, Maignan e Theo Hernandez nel ritiro della Francia. Ritenevano di avere davanti un’autostrada libera dopo che sul piatto avevano messo un ingaggio da 6 milioni a stagione, cifra che avrebbe issato Thuram in cima alla classifica dei più pagati della rosa - si legge -. Però, Marotta e Ausilio hanno mandato all’aria i programmi del Diavolo. Non è dato sapere se anche in risposta al goffo tentativo di scippo di Lukaku effettuato nei giorni scorsi o solo per reale convinzione, dal momento che Marcus era già stato sul taccuino dei nerazzurri due estati fa quando poi arrivò Correa. La proposta dei manager dell’Inter non era molto distante da quella rossonera, ovvero contratto da 5,5 milioni e ruolo in squadra da erede di Dzeko. Ma è il progetto complessivo ad aver convinto il giocatore che nei prossimi giorni firmerà un contratto di cinque anni; per lo stipendio da corrispondere alla punta i nerazzurri beneficeranno delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita".

Il derby di mercato prosegue per Davide Frattesi del Sassuolo, anche se il Milan lavora pure sul turco Arda Guler. L'Inter aspetta invece il rilancio dell’Al Nassr per cedere Marcelo Brozovic (la cifra attesa è di 25 milioni) e una proposta ufficiale dell’Union Berlino per Robin Gosens. Per il dopo Skriniar è invece sempre più vicino Cesar Azpilicueta: lo spagnolo ha già chiesto al Chelsea di risolvere l’accordo in anticipo per firmare un biennale con i nerazzurri.