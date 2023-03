Il Corriere della Sera inquadra la situazione successiva a Inter-Juventus come "triste voyeurismo da Var che non solo non risolve gli antichi problemi, ma ne genera di nuovi, «inaccettabili» secondo la sintesi del tecnico interista Simone Inzaghi ".

Sotto accusa anche la gestione della comunicazione, sia di Allegri che del tecnico interista. "Nessuno può dare lezioni agli altri, nascondendosi dietro la mitica frase «sapete che non parlo mai di arbitri ma...», che solitamente introduce uno sfogo - si legge - Inzaghi a gennaio ha parlato di «tre vittorie consecutive» infilandoci anche il 2-2 sul Monza, rovinato dal gol di Acerbi annullato (sul 2-1) da Sacchi per un fischio anticipato. Sul tocco di mano di Dumfries a ottobre (in Champions contro il Barcellona, ndr), Simone incassò la decisione dell’arbitro di non dare rigore per insufficienza di prove senza fare una piega. Nessuno mai che ammetta di averla scampata: tanto se non è colpa dell’arbitro, è colpa della tecnologia".