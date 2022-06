Quella al via domani non sarà solo la settimana in cui l’Inter stringerà gli accordi per gli arrivi a Milano di Romelu Lukaku (per il quale domani è prevista la video riunione decisiva) e Paulo Dybala. Stando a quanto risulta al Corriere della Sera, i dirigenti nerazzurri si aspettano a breve un rilancio del PSG per Milan Skriniar. "I manager interisti, che partono da una richiesta di 80 milioni, sarebbero disposti a chiudere per una cifra vicina ai 70 - riferisce il quotidiano -. Poi partirà la caccia a Bremer, il centrale del Torino, considerato il miglior difensore del campionato". Il brasiliano, che ha già informalmente dato all'Inter l'ok al trasferimento, nelle ultime ore ha confermato l’addio ai granata.