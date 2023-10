L'Italia cala il poker contro Malta e mette in tasca altri tre punti importanti in ottica qualificazione verso il prossimo Europeo. Tra gli interisti in campo c'erano anche Nicolò Barella e Davide Frattesi, con quest'ultimo entrato in campo al posto del sardo e autore del gol del 4-0 che "conferma le sue qualità di incursore e cecchino", scrive oggi il Corriere della Sera. Più negativo, invece, il giudizio su Barella, secondo il quotidiano "impreciso e stranamente statico, si accende solo nell’azione del raddoppio firmato da Berardi".