L'Inter rivivrà contro il Milan la stesa situazione già vista contro il Benfica: gioca in casa e può gestire uno 0-2 dell'andata. "Il risultato è scivoloso, nel senso che il margine è ampio e crea una zona di comfort in una serata dove non è consentito alcun rilassamento. Perché basta un gol subìto per entrare in affanno psicologico - scrive il Corriere della Sera -. Quindi Simone Inzaghi ha ben chiaro il piano di atterraggio a Istanbul: ripartire davanti al proprio pubblico come se si cominciasse da 0-0 e aggredire il Milan esattamente come all’andata, quando sono bastati undici minuti per marcare la differenza, rimanendo con il rimpianto di non aver segnato il terzo gol".

In Champions, ricorda ancora il quotidiano, i nerazzurri sono andati sotto soltanto al Camp Nou a Barcellona e hanno rimontato per poi farsi raggiungere sul 3-3.