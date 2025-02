Simone Inzaghi e l'Inter si lanciano verso la trasferta di Firenze, dove il primo obiettivo sarà organizzare una reazione della squadra, fattore su cui (come spiega oggi il Corriere della Sera) il tecnico può incidere molto più che rispetto alla questione arbitrale.

La risposta dell'Inter c'è stata, vedi i tre pali colpiti e il pareggio, ma non tutto si può derubricare alla voce "sfortuna" e sicuramente nel prossimo tour de force servirà qualcosa in più a livello di rotazioni, considerando il percorso con cui i nerazzurri arriveranno alla sfida di inizio marzo al Maradona.

Non è pensabile, si legge, che alcuni interpreti abbiano sottovalutato i rossoneri, ma alcuni interpreti come Mkhitaryan e Dimarco faticano a questo punto ad essere brillanti ogni tre giorni e in questo senso l'ingresso di Zalewski dimostra come avere energie fresche sia fondamentale a questo punto della stagione. Il mercato estivo, purtroppo, ha inciso poco in questo senso con gli inserimenti di Taremi, Zielinski, Pep Martinez e Palacios.