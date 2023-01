"Meno male per l’Inter che adesso arrivano le partite più facili, quelle contro l’Atalanta in Coppa Italia (martedì) e contro il Milan domenica prossima. Perché dopo la sconfitta con l’Empoli a San Siro anche la Cremonese ultima in classifica e ancora senza vittoria mette in difficoltà la squadra di Inzaghi, che subisce gol in trasferta come d’abitudine". È l'incipit del pezzo del Corriere della Sera che si concentra sul fresco successo nerazzurro di ieri sera allo 'Zini' di Cremona.