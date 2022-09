"All’improvviso — dal nulla o quasi prodotto fino a lì — spunta Brozovic su assist di Barella e trascina fuori dalla palude delle sue paure un’Inter da brividi: il Torino si arrende a un minuto dal novantesimo e perde una partita che meritava di vincere, ma nella quale gli è mancata la capacità di affondare il colpo al momento giusto, soprattutto per merito di Handanovic, che ha salvato i suoi in diverse occasioni". Questa la sintesi del Corriere della Sera sulla partita di ieri a San Siro. Un successo scacciacrisi per i nerazzurri. "Proprio uscire con tre punti da una esibizione del genere può significare per Inzaghi che il peggio è passato, che l’Inter è compatta e lotta per tornare a pensare in grande".